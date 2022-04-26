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"Ви побачите нову динаміку багатьох процесів: щодо санкцій, зброї, ізоляції Росії", - Кулеба
Україну чекає багато змін, які наблизять її до перемоги. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ви побачите нову динаміку багатьох процесів: щодо санкцій, зброї, ізоляції Росії", - сказав Кулеба.
Він відзначив переведення ЗСУ на "натовську" зброю.
"До нас поїхали гаубиці, але це лише початок. До нас поїде набагато більше", - упевнений міністр.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Міністр наголосив, що коаліція країн сприяє перемозі України. У цьому допоможе і повідомлення правди про російську агресію країнам, які не входять до коаліції.
"Про відновлення. Ми побудуємо найкращу Україну: будинки, музеї, заводи, театри", - підбив підсумок Кулеба.
Раніше у Міністерстві закордонних справ України висловили розчарування заявою глави МЗС Австрії Олександра Шалленберга про те, що Україні не варто пропонувати членство у Євросоюзі.
Нагадаємо, Кулеба заявив, що в рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну.