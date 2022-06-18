Війська РФ депортують населення Сєвєродонецька вглиб тимчасово окупованої території, - британська розвідка

Росія в односторонньому порядку оголошує так звані "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців із Сєверодонецька. Населення міста депортується углиб тимчасово окупованої території. Такі дії дозволяють маніпулювати простором у зоні бойових дій.

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Про це йдеться у свіжому звіті розвідки Великої Британії.

"З 14 червня російські та сепаратистські офіційні особи стверджують, що вони намагаються створити гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення з Сєверодонецька. Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання оголошених в односторонньому порядку "гуманітарних" коридорів якості механізму маніпулювання простором бойових дій та примусового переміщення населення", - повідомили у британській розвідці.

У звіті також говориться, що жителі Сєвєродонецька з недовірою поставляться до пропозиції росіян. Наразі виходи з міста обмежені зруйнованими мостами, проте "гуманітарні" коридори РФ ведуть у Сватове, тобто вглиб тимчасово окупованої території.

У британській розвідці вважають, що у разі відмови окупанти почнуть активніше обстрілювати мирних жителів у Сєвєродонецьку.

Також зазначається, що за останні 48 годин РФ відновила спроби просунутися вперед на південь від Ізюма та оточити Сєверодонецьк із півночі.

Нагадаємо, що ЗСУ контратакують у напрямку Ізюма, щоб відвернути окупантів від Слов'янська.