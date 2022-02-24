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Війська РФ здійснили потужний обстріл підрозділу Держприкордонслужби у Київській області (ФОТО)

війна обстріл
Обстріл пункту прикордонників. Фото: ДПСУ

Російські війська атакують об'єкти, що знаходяться в тилу ЗСУ, — постраждав підрозділ Державної прикордонної служби України у Київській області. Про це повідомляє ДПСУ.

"Відбулися обстріли одного з об'єктів. Ймовірно, з ракетного озброєння", — йдеться у повідомленні.   

Фото 2 — Війська РФ здійснили потужний обстріл підрозділу Держприкордонслужби у Київській області (ФОТО)
Обстріл

Прикордонні підрозділи, залежно від обстановки, передислокуються на запасні позиції і діють спільно з ЗСУ. Агресія сусідньої країни відбулася у Луганській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Житомирській, Херсонській, Одеській областях.

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, через обстріл, який розпочався вранці 24 лютого в багатьох містах України, загинули "кілька десятків військових". При цьому у зоні ООС усі атаки там відбиті, лінія оборони не прорвано.

На вторгнення РФ відреагували світові лідери. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон через масштабне вторгнення Росії в Україну скликав термінову зустріч усіх лідерів НАТО, а ЄС представить пакет масивних санкцій проти РФ.

У Польщі створюють спеціальні пункти прийому для біженців із України. Готуються забезпечувати їжею, медичною допомогою та необхідною інформацією.

Автор:
Сергій Горєлов