Військова допомога Україні: Данілов розповів, коли відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн"

Засідання міжнародної контактної групи з питань військової допомоги України, на якій збираються 40 міністрів різних країн світу, готуються провести 15 червня у форматі "Рамштайн".

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Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу".

"Те, що стосується зустрічі міністрів "Рамштайн-2", то можу підтвердити, що 15 червня готують наступне засідання. Це говорить про те, що наші партнери будуть працювати над цим питанням", - поінформував секретар РНБО.

Також Олексій Данлов наголосив, що для України дуже важливий час.

"Нам це треба на "вчора". Це важлива річ. Усе, що вони роблять сьогодні, треба було робити раніше. Проте якщо вони це зроблять "завтра", то ми так само будемо вдячні", - додав він.

Нагадаємо, на зустрічі у форматі "Рамштайн", як відбулася 23 травня, країни-партнери оголосили про нові способи підтримки України, які можуть змінити правила гри у протистоянні з РФ.

Зокрема, Україна отримала підтвердження про посилення берегової оборони. Обговорювалися й інші приємні сюрпризи, які посилять потужність української армії.