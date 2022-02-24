Військові продовжують бої з передовим загоном російського десанту у Гостомелі

Українські військові продовжують бої із передовим загоном російського десанту у Гостомелі. Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Активними діями Збройних Сил України не дали висадити основні сили десанту ворога в Гостомелі. Триває бій із передовою групою, яка зазнала втрат після вогневої поразки", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Українські військові відновили контроль над аеропортом Антонов у Гостомелі Київської області.

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