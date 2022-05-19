"Вони були як сірник": Кулеба пояснив, чому припинилися переговори між Україною та РФ

Переговори між Україною та Російською Федерацією були схожі на сірник, спочатку велися активно, а потім згасли. Причини зниження інтересу Москви до діалогу слід досліджувати.

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Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Не було такого моменту, коли взяли і припинили переговори. Вони були як сірник, спочатку він горить яскраво, а потім чим довше горить, тим менше стає, і залишається сірник, що обгорів, який кидають на землю і розтирають ногою. Так було і з переговорами ", – сказав глава МЗС.

Як пояснив Кулеба, після зустрічі в Стамбулі 29 березня було очевидним, що Росія почала різко втрачати апетит до ведення переговорів з Україною. За його словами, причину ще треба вивчити.

"Але з кожним тижнем ми бачили пряму залежність - чим агресивніша РФ була на полі бою, тим менше інтересу у неї було до переговорів. Росія обрала війну, а не переговори. Ось так вони і погасли", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, член делегації України на переговорах з РФ Михайло Подоляк вважає, що станом на 18 травня переговори з Росією проводити неможливо, оскільки країна-агресор ще не до кінця зрозуміла своє становище через розпочату війну проти України.