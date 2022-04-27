Всесвітня туристична організація призупинила членство Росії

Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації проголосувала за призупинення членства Росії у цій структурі ООН. Про це повідомив у своєму Twitter генеральний секретар організації Зураб Пололікашвілі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Члени ЮНВТО досягли того, що їхні голоси були почуті, і вирішили призупинити членство Росії в ЮНВТО. Послання ясне: дії завжди будуть мати наслідки. Мир є одним з основних прав людини. Гарантований усім. Без винятків", - написав він.

Пололикашвілі перед цим також звернув увагу на те, що саме його організація стала першим агентством ООН, в якому було поставлено питання про членство Росії. Щоправда, формально ініціативу "перехопила" сама Росія, яка заявила про намір вийти із ЮНВТО.

"Наші позиції зрозумілі: просування туризму в ім'я миру та загальної поваги до прав людини. Тільки члени, які дотримуються цього, можуть бути частиною ЮНВТО", - підкреслив генсек.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, за таке рішення проголосувало 40 країн, проти – 11. Зокрема, проти проголосували Алжир, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Єгипет, Зімбабве, Казахстан, Китай, КНДР, Нікарагуа та Сирія.

"Бажаний для росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН, не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях", -- написала вона.

На думку керівниці ДАРТ, Росія повинна "пройти тривалий цивілізаційний шлях, отримати нові якості – у гуманності, ерудиції, честі й цінностях", і лише після повної трансформації знову претендувати на місце серед членів організації.

Зазначимо, що раніше в середу Олеськів повідомила, що російська делегація під час засідання Генасамблеї ЮНВТО в Мадриді, "бажаючи зберегти обличчя й уникнути публічної ганьби" у зв'язку з окремим розглядом питання про зупинення членства в організації, вирішила діяти на випередження і першою заявила про намір вийти із її складу.

На новину також відреагував український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який висловив у своєму Twitter подяку всім країнам, які підтримали цей крок.

"Єдиним напрямком подорожей російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії поглиблюватиметься з кожним днем її війни з Україною", - додав він.

Зазначимо, що ЮНВТО є спеціалізованою міжурядовою установою системи ООН, що відповідає за розвиток сталого та загальнодоступного туризму. Її членами є 158 країн-учасниць, 6 асоційованих територій та дві території у статусі спостерігача.