Втрати російської армії становлять понад 12 тисяч військовослужбовців

Бойові втрати російської окупаційної армії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого станом на ранок 10 березня становили понад 12 тисяч осіб особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

За цей період ворог також втратила 305 танків, 1105 бойових броньованих машин, 123 артилерійські системи, 56 реактивних систем залпового вогню, 29 засобів протиповітряної оборони, 49 літаків, 81 вертоліт, 526 одиниць автомобільної техніки, 3 судна, 60 цистерн. та 7 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, оскільки Росія не хоче забирати загиблих військових та повернути їх сім'ям, "Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії.

Тому Кабмін прийняв ухвалу про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, і навіть незаконних збройних формувань.

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