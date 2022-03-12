Якщо окупанти, які напали на Україну, зайдуть до Києва, то їм доведеться жити на цій землі самим, без нас: головне з виступу Володимира Зеленського 12 березня

12 березня президент України Володимир Зеленський провів чергову зустріч з представниками іноземних ЗМІ та відповів на найбільш актуальні сьогодні питання. Приводимо головне з його відповідей.

За останні два роки Україна неодноразово зверталась до Росії з ініціативою перемовин, але з того боку відверто ігнорували всі спроби комунікації. Тому тисячі людей загинули через те, що Росія жодного разу не підтвердила можливість зустрічі.

"За останні два роки я жодного разу не чув, що може бути діалог. А ми зверталися навіть не десятки разів. Я провів ледь не сотню перемовин з лідерами різних держав, до яких я звертався з пропозицією бути посередниками або медіаторами, щоб відбулась просто зустріч", – пояснив Зеленский.

За його словами, з самого початку з боку РФ були ультиматуми, на які Україна не пішла, і війна поглиблювалась. Триденної або чотириденної швидкої операції по окупації держави, зміні керівництва нашої держави, зміні прапора не відбулося і не відбудеться.

У складних випадках проявляється, хто є хто, і після цієї війни в України буде зовсім нова історія об'єднаної нації з розумінням, хто нам друг, хто брат, хто партнери в Європі, у світі. А хто думає про себе, і це їхній вибір.

"Я вчора виступав перед польськими парламентаріями і казав відверто, що в нас особливі відносини склалися з Польщею. Ніколи таких не було. Я не знаю, може, колись було, але це вже нова історія", — зауважив Володимир Зеленський.

Також він висловив вдячність, що в Польщі приймають і допомагають українцям. Але вони при цьому все одно в гостях.

“Ви робите клімат таким, щоб він був, як вдома, і ми це відчуваємо. Не буду ображати інші країни деякі, тому що всі приймають. Але деякі при цьому дають зрозуміти, щоб українці пам'ятали, хто вони і що ви. З Польщею цього немає", — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що війна — трагедія, але саме вона зробила такі відносини з Польщею, тому що у складних випадках проявляється, хто є хто.

Якщо окупанти, які напали на Україну і нині знищують інфраструктуру з цивільними будинками, зайдуть до Києва, то друзів серед українців вони не знайдуть.

"Якщо будуть десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує РФ, і вони всі зараз прийдуть, вони зайдуть до Києва. Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і вирішать стерти історичну пам'ять цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, вони зайдуть в Київ. Якщо вони знищать усіх нас, вони зайдуть до Києва. І тому, якщо в цьому ціль, то нехай заходять, але їм доведеться жити на цій землі самим, точно без нас, друзів серед нас вони точно не знайдуть", — підкреслив президент України.

Український народ сильний і окупувати територію неможливо. Навіть якщо привезти сюди помирати мільйон російських громадян. Можна заблокувати всі міста, засипати Україну трупами російських військових, але окупувати голову українців неможливо.

“Окупації нашої держави не відбулось. Не відбудеться навіть, якщо привезти сюди помирати мільйон російських громадян. Можна окупувати, заблокувати всі міста, засипати Україну трупами російських військових, але це неправильний результат, тому що окупувати голову наших людей неможливо”, — впевнений Володимир Зеленський.

За його словами, можна зробити тимчасове рішення, як це було у Другу світову війну, коли ти йдеш Європою, захоплюєш міста, але все це тимчасово.

“Група українців і російських представників обговорює ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати лише ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід. І він має бути таким. Я вважаю, що в ньому поки що недостатньо залучено наших західних партнерів”, — розповів президент України.

Чеченці часто не пропускають медикаменти до окупованих міст, зокрема, такі важливі ліки, як інсулін. Наприклад, у Маріуполь повезли вже п'ятий великий гумконвой гуманітарної допомоги, а до цього конвої розстрілювали.

"Зараз в Маріуполь ми повезли вже п'ятий раз за останні дні, п'ятий великий гумконвой гуманітарної допомоги, з їжею, водою, медикаментами. Окупанти навіть не розуміють, що таке інсулін. Стоять якісь чеченці, які не пропускають людей. Вони навіть не розуміють, що таке діабет, просто звичайні речі. І ми дуже стримано на це реагуємо, хоча могли би реагувати жорсткіше, але ми повинні реагувати так, як воно буде допомагати і давати результат”, — розповів Зеленський.

Тому, за його словами, на Маріуполь поїхав ще один конвой і представники церков. Тому що до цього конвої розстрілювали російські війська.