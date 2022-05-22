YouTube видалив понад 9000 каналів про війну в Україні

YouTube видалив понад 70 000 відеороликів та 9 000 каналів, пов'язаних з війною в Україні. Усі вони порушували правила щодо контенту. У тому числі видаляли відеоролики, у яких військове вторгнення РФ називали "визвольною місією".

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Про це повідомляє видання The Guardian.

З початку повномасштабної російсько-української війни (з 24 лютого) YouTube відключив канали багатьох російських пропагандистів. Платформа також заборонила завантажувати відео про війну каналам, пов'язаним із міністерствами оборони та закордонних справ Росії. Тому що вони називають війну або "спецоперацією", або "визвольною місією".

"У нас є політика щодо великих насильницьких подій, і це стосується таких речей, як заперечення великих насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Хук. І, звичайно, те, що відбувається в Україні, — це велика насильницька подія. І тому ми використовували цю політику, щоб почати безпрецедентні дії", - прокоментував директор з продукту YouTube Ніл Моха.

Він додав, що контент новин YouTube про конфлікт тільки в Україні набрав понад 40 мільйонів переглядів, при цьому зараз у загальній масі видалених роликів найбільше саме відео, де проросійські автори виправдовують війну.

Фото: ua.depositphotos.com