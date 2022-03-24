З Києва – до Ужгорода: посольство Словаччини в Україні змінило адресу

Міністерство закордонних справ Словацької Республіки перенесло посольство своєї країни в Україні з Києва до Ужгорода.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє TASR.

За словами голови словацького МЗС, посла буде відправлено до Ужгорода 24 березня. Нині там уже працює його заступник.

Як зазначає агентство, цим кроком Словаччина хоче показати, що вона залишається в Україні, і таким чином офіс повністю функціонуватиме з Ужгорода.

При цьому в посольстві працюватимуть ті самі співробітники, яких евакуювали з Києва.

Крім цього, Міністерство постійно оцінюватиме ситуацію у зв'язку з війною.

"Вважаю це важливим кроком назустріч Україні. Це також важливий крок для дипломатичної служби, тому що вони допомагатимуть на місці, на кордоні. Вони повністю здійснюватимуть дипломатичну діяльність і особливо висвітлюватимуть події в Україні", – заявив Корчок.

Раніше повідомлялося, що Республіка Словенія незабаром планує повернути своїх дипломатів до Києва.

Нагадаємо, незадовго до повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Європейський Союз оприлюднив офіційну заяву про присутність своїх дипломатів у Києві.