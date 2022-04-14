За час війни ворог втратив майже 20 тисяч солдатів, 853 танки та 7 кораблів, — Генштаб ЗСУ

За час війни проти України втрати армії РФ склали 19 900 особового складу, 753 танки та 7 кораблів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Також ворог втратив 1968 бойових броньованих машин, 366 артилерійських систем, 160 літаків, 144 гелікоптери, 1437 одиниць автотехніки, а також 122 одиниці РСЗВ.

Нагадаємо, у рамках війни Росії проти України битва за Донбас може нагадувати Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

У зв’язку з цим голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців населених пунктів області, які залишаються на сьогодні під контролем українських військ, терміново евакуюватися.