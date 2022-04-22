Загарбники завершують обрання вигідних місць для нанесення ударів на сході і півдні

Керівництво російської окупаційної армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів, повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник. За його словами, про це свідчать способи вогневого ураження і форма побудови бойових порядків.

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Також про це свідчить ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках.

"Найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм – Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції "Попасна", Сєверодонецького урбанізованого району, міста Маріуполя та на ділянці дороги Запоріжжя – Донецьк", – уточнив Мотузяник.

Нагадаємо, що як повідомляють свідки, у приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, деякі з них утримуються там уже кілька тижнів. У Каховці окупанти облаштували катувальну в приміщенні поліції, де б'ють і катують українських заручників електричним струмом.