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Загарбники завершують обрання вигідних місць для нанесення ударів на сході і півдні
Керівництво російської окупаційної армії завершує визначення вигідних місць для нанесення головних ударів, повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник. За його словами, про це свідчать способи вогневого ураження і форма побудови бойових порядків.
Також про це свідчить ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках.
"Найбільша активність окупантів спостерігається в напрямку Ізюм – Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції "Попасна", Сєверодонецького урбанізованого району, міста Маріуполя та на ділянці дороги Запоріжжя – Донецьк", – уточнив Мотузяник.
Нагадаємо, що як повідомляють свідки, у приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, деякі з них утримуються там уже кілька тижнів. У Каховці окупанти облаштували катувальну в приміщенні поліції, де б'ють і катують українських заручників електричним струмом.Підписуйтесь на наш Telegram канал