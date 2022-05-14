Загрози Росії ядерною зброєю світ має сприймати серйозно, – Подоляк

Світ повинен сприймати серйозні загрози ядерною зброєю з боку Російської Федерації.

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Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Світ має з побоюванням ставитися до будь-яких загроз Російської Федерації, зокрема до претензій щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО або планів "денацифікувати" Польщу", - сказав Подоляк.

Також він вважає, якщо раніше Кремль погрожував країнам "Іскандерами", то зараз в арсеналі є ядерні боєголовки РФ. У цьому випадку Європі та США необхідно заздалегідь підготувати протокол превентивних дій у разі реальної ядерної війни.

Нагадаємо, глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров зазначив, що ризик ядерної війни є реальним, і цю небезпеку не можна недооцінювати. Також він вважає реальною небезпеку початку третьої світової війни.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що ядерну зброю не може використовувати адекватна людина, проте на такі кроки може піти керівництво Російської Федерації.