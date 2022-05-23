Залужний і Зеленський увійшли до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року – Time

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний увійшли у список 100 найвпливовіших людей цього року за версією Time. У переліку постатей, який було опубліковано в понеділок, 23 травня, вони проходять під рубрикою "Лідери".

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Текст про Зеленського написав президент США Джон Байден, який сам потрапив до списку (текст про нього писав колишній президент США Білл Клінтон), а про Залужного – американський генерал Марк А. Міллі.

Раніше в травні було опубліковано список кандидатів, за яких читачам пропонувалося голосувати, але зрештою список із топ-100 був обраний редакторами журналу. Так, до нього увійшли низка глав держав, серед яких і Путін, а текст про них написав російський опозиціонер Алєксєй Навальний.

Потрапили до списку також канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова КНР Сі Цзіньпін та інші.

Також нагадаємо, що у рамках проекту Global Data Baromete провели міжнародне дослідження щодо оцінки стану розвитку сфери даних для вирішення нагальних суспільних проблем у 109 країнах світу. Україна посіла 20 місце у цьому рейтингу.