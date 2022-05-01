Заробив закон про пільги для посилок з-за кордону дешевший за 150 євро

У суботу, 30 квітня, набрав чинності пільги на ПДВ та мита для товарів, ввезених в Україну з-за кордону, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.

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Текст Закону було офіційно оприлюднено у газеті "Голос України".

До 30 квітня для фізичних осіб неоподатковуваний мінімум під час пересилання товарів у відправленнях становив 100 євро. За новими правилами, якщо вартість товарів у посилці перевищує вже 150 євро, одержувач має сплатити ПДВ та ввізне мито — 10% від суми різниці між 150 євро та вартістю посилки.

Нагадаємо, що у січні 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №4278 про підвищення ліміту на безподаткові посилки з-за кордону до 150 євро.

Це рішення повернуло ліміти до рівня, закріпленого в українському законодавстві до 1 липня 2019 року.