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Зеленський не отримував офіційного звернення щодо візиту Штайнмайєра до України

Зеленський не отримував офіційного звернення щодо візиту Штайнмайєра до України
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський спростував звинувачення Німеччини у тому, що Київ нібито відмовив президентові ФРН Франк-Вальтеру Штайнмайєру у візиті. З'ясувалося, що українська сторона не отримувала офіційного звернення від німецьких колег.

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Про це Зеленський заявив 13 квітня на спільному брифінгу у Києві з президентами Польщі Анджеєм Дудою, Латвії Егілсом Левітсом, Литви Гітанасом Науседою та Естонії Аларом Карісом.

"Я як президент і наш Офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини та його Офісу щодо візиту в Україну... Мені здається, ми сьогодні можемо собі дозволити, знаючи, що кожен день ми втрачаємо людей, — бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів. Реальних друзів багато не буває, ми задоволені цією кількістю", - сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив, що Україна готова бути "транзитною державою" суто якщо це питання економічне, а не політичне.

Нагадаємо, 12 квітня німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українських урядових колах повідомило, що нібито Зеленський відмовив Штайнмайєру у зустрічі в Києві.

Німецький президент хотів приїхати в українську столицю 13 квітня, але Зеленський нібито не захотів зустрічатися з ним, оскільки вважає, що німецький президент має "тісні зв'язки з Росією". При цьому у Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра (Frank-Walter Steinmeier) в українську столицю сприйняли з подивом .

Автор:
Віта Молодан