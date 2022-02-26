Зеленський не прийме російські ультиматуми і погоджується лише на переговори

Президент Володимир Зеленський не прийме російських ультиматумів і згоден лише на переговори. Про це повідомляє Офіс Президента із посиланням на радника президента Михайла Подоляка.

"Всяка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, окреслену в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовилися від переговорів – це просто частина їхньої тактики", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що окупанти намагаються завести переговори в безвихідь ще до їх початку. При цьому потрібний інший підхід. Переговори мають ґрунтуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення на користь людей та національної державності України.

"Своїм опором українці довели, що загнати нас у глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехня росіян про те, що нібито у них був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на суботу. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, з максимальною інтенсивністю. Саме тому, що Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає жодних неприйнятних для України умов та ультиматумів. Тільки повноцінні переговори", - зазначив Подоляк.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .