Зеленський поговорив із Макроном: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський 17 травня провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Зеленський повідомив у своєму Твіттері.

"Завершив тривалу і насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операції з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу", - написав президент

Також сторони торкнулися питання постачання пального в Україну. Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку шостого пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції.

"Предметно обговорили розгляд нашої заявки на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС", - наголосив Зеленський.

Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з «Азовсталі» та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2022

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".

Нагадаємо, Володимир Зеленський 17 травня також провів телефонні переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.