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Зеленський поговорив із Макроном: що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський 17 травня провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у своєму Твіттері.
"Завершив тривалу і насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операції з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу", - написав президент
Також сторони торкнулися питання постачання пального в Україну. Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку шостого пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Предметно обговорили розгляд нашої заявки на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС", - наголосив Зеленський.
Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".
Нагадаємо, Володимир Зеленський 17 травня також провів телефонні переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.