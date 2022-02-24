Зеленський пообіцяв зняти санкції РНБО з усіх українців, які підуть воювати

Президент України Володимир Зеленський сказав, що зніме всі санкції, які були запроваджені РНБО, з тих українців, які підуть захищати Україну зі зброєю в руках.

Про це він сказав під час брифінгу.

"Я хочу сказати, що ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі тероборони", — сказав Зеленський.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.