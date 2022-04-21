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Зеленський попросив у Португалії танки "Леопард", БТР та ракети "Гарпун"
Президент України Володимир Зеленський закликав парламент Португалії допомогти Україні танками "Леопард", бронетранспортерами та протикорабельними ракетами "Гарпун". Ця техніка необхідна для захисту від російського вторгнення, заявив він у відеозверненні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Танки "Леопард", бронетранспортери, протикорабельні ракети "Гарпун" – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти для захисту свободи та цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу", - сказав Зеленський.
Президент України наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на РФ та виходу європейських компаній з російського ринку.
Зеленський також наголосив, що Португалії необхідно закрити всі порти для російських судів, у тому числі для тих, які намагаються проникнути під чужими прапорами.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Британія заборонила імпорт з РФ товарів розкоші, срібла та виробів з деревини, а також розширила санкції та підвищила мита на торгівлю з Росією та Білоруссю.
А 21 квітня Європейський Союз увів у свій список санкцій українського бізнесмена Сергія Курченка та російського підприємця Євгена Пригожина, відомого як "кухар Путіна".