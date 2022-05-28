Зеленський пояснив, чому українців не евакуювали до початку війни

США пропонували евакуювати українців з країни за рік до російського вторгнення, але Україна не дотримувалася таких вказівок.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю Nieuwsuur.

"Я з цим не погоджуюсь, бо не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки. Зараз нам не вистачає мінімум $5 млрд у бюджеті. Цей дефіцит виник у березні", - зазначив він.

Гарант додав, що якби українська влада пішла на запропонований США крок, то в Україні більше не було б економіки.

"Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики. Щодо нашої армії, то вона була готова - ми це показали їм", - підсумував президент. .

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що через російську агресію ціни на зернові культури на світових ринках можуть різко зрости. Щоб уникнути цього, Україні потрібно поставити на ринок зерно, заблоковане в портах.