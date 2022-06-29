Зеленський прокоментував хворобу Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у глави РФ Володимира Путіна може бути захворювання таке саме, як і в інших представників російської влади. Воно полягають у "неповазі до українського народу та тортур українців".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналіста американського телеканалу NBC під час інтерв'ю, коли той запитав: "Чи справді Путін серйозно хворий?".

"Чесно кажучи, я навіть не знаю, що відбувається з Путіним. Я вважаю, що є справді велика хвороба. Вона складніша, ніж та хвороба, про яку кажете ви (рак, — Delo.ua ). Це хвороба щодо поваги до нашого народу, (потяг, — Delo.ua ) до окупацій і тортур", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що це питання не лише одного Путіна, ця "хвороба" є у багатьох людей в оточенні російського лідера. Їм властива неповага до міжнародного права, життя людей.

"Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше це балаканина і не дуже цікава", - додав Зеленський.

Раніше глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що глава країни-агресора Володимир Путін серйозно хворий на рак, на тлі цього в Росії готують державний переворот, щоб усунути президента від влади.