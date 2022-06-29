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Зеленський прокоментував хворобу Путіна
Президент України Володимир Зеленський вважає, що у глави РФ Володимира Путіна може бути захворювання таке саме, як і в інших представників російської влади. Воно полягають у "неповазі до українського народу та тортур українців".
Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналіста американського телеканалу NBC під час інтерв'ю, коли той запитав: "Чи справді Путін серйозно хворий?".
"Чесно кажучи, я навіть не знаю, що відбувається з Путіним. Я вважаю, що є справді велика хвороба. Вона складніша, ніж та хвороба, про яку кажете ви (рак, — Delo.ua ). Це хвороба щодо поваги до нашого народу, (потяг, — Delo.ua ) до окупацій і тортур", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що це питання не лише одного Путіна, ця "хвороба" є у багатьох людей в оточенні російського лідера. Їм властива неповага до міжнародного права, життя людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше це балаканина і не дуже цікава", - додав Зеленський.
Раніше глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що глава країни-агресора Володимир Путін серйозно хворий на рак, на тлі цього в Росії готують державний переворот, щоб усунути президента від влади.