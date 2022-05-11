Зеленський розпорядився конфіскувати все майно росіян в Україні, просить Раду схвалити

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду схвалити його указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 травня про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.

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Відповідний законопроект надійшов до парламенту 11 травня і був зареєстрований за №7371. У разі прийняття документа він набуде чинності з дня його опублікування. Сам же згаданий указ на сайті президента поки що не публікувався.

Нагадаємо, що 3 березня Рада прийняла закон про основні засади націоналізації Україною активів, що належать Росії та її резидентам, проте самого рішення про таку конфіскацію поки що не приймалося.

У пояснювальній записці до президентського законопроекту зазначається, що він дозволить створити правові підстави для реалізації заходів, передбачених вказаним рішенням РНБО з метою мобілізації необхідних ресурсів для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, її національних інтересів в умовах повномасштабної агресивної війни, яку РФ розв'язала і веде проти України та українського народу.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд затвердив документ, згідно з яким активи РФ на території України перейдуть державному підприємству "Національний інвестиційний фонд". Передбачається, що такі активи стануть одним з основних джерелом наповнення цього фонду.