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Зеленський створив ставку Головнокомандувача
Президент Володимир Зеленський створив ставку головнокомандувача. До неї увійшли секретар РНБО Олексій Данилов, голова СБУ Іван Баканов та інші військові керівники.
Документ з'явився на сайті офісу президента в ніч на п'ятницю, 25 лютого.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.
"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.
"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.
Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.