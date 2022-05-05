Зеленський ветував закон про санкції, пов'язані з активами окремих осіб

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних із активами окремих осіб". Документ встановлював новий вид санкцій – стягнення у доход держави активів фізичних чи юридичних осіб.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що закон "не встановлює чітких критеріїв, за якими особа може бути віднесена до тих, на кого поширюється дія такої санкції. Це не відповідає вимогам Конституції України".

Також цей закон наділяє Національне агентство із запобігання корупції новими повноваженнями для виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, що підлягають блокуванню, зазначених у рішеннях Ради національної безпеки та оборони, проте ці повноваження НАЗК виходять за межі його компетенції.

Крім того, як зазначили у ОП, документ пропонує доповнити Закон України "Про санкції" положеннями про здійснення Вищим антикорупційним судом (ВАКС) адміністративного судочинства у справах щодо застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави, проте не передбачено внесення відповідних змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд", яким визначаються засади організації та діяльності ВАКС.

"З огляду на викладене президент Володимир Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями до парламенту для повторного розгляду в сесійній залі", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, 21 квітня народні депутати ухвалили закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб.

Автори законопроекту пояснювали, що метою прийняття документа є "запобігання використанню економічних активів на шкоду нацбезпеці України та залученню активів, які є основою діяльності, спрямованої на ведення агресивної війни".

Депутати, які підготували цей законопроект, зазначали, що "катастрофічні тенденції ситуації у сфері безпеки та гуманітарної ситуації в Україні та світі у зв'язку із збройною агресією РФ виправдовують запропоновані заходи".