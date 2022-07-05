Зеленський відчитав Генштаб ЗСУ за плутанину з необхідністю дозволів для поїздок військовозобов'язаних

Президент Володимир Зеленський незадоволений ситуацією, що склалася через останні заяви з Генерального штабу Збройних сил України щодо розроблення ним порядку отримання дозволів для військовозобов'язаних громадян на переміщення Україною. Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

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"Сьогодні в суспільстві було багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо затвердження порядку отримання якихось дозволів для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення – є нерозуміння і навіть обурення у суспільстві", – зазначив президент.

Він повідомив, що доручив міністру оборони Олексію Резнікову, начальнику Генштабу Сергію Шапталі та головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному доповісти йому про всі деталі під час позачергового засідання ставки верховного головнокомандувача 6 липня в якості одного з пунктів порядку денного.

"Я обіцяю народу з цим розібратися. Прошу Генеральний штаб надалі не приймати без мене таких рішень", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що раніше у вівторок Генштаб повідомив, що розробив порядок надання дозволу громадянам, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Пізніше вдень Генштаб поширив заяву від імені Залужного про те, що "всі, хто досі не стоїть або не відновився на військовому обліку, мають це зробити, а ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК".

Увечері Генштаб поширив уже інше заяву, зроблену в ефірі національного телемарафону представником Головного управління персоналу Генштабу Олександром Хлисем. Той заявив, що йдеться лише про необхідність дозволів при виїзді за межі області.

У свою чергу, група депутатів із пропрезидентської фракції "Слуга народу" внесла до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати всі три норми відповідних законів різних років, які передбачають обмеження на переміщення військовозобов'язаних.

Зазначимо при цьому, що в жодній із них взагалі не вказується рівень територіальних одиниць, до яких ці обмеження прив'язані, а самі регульовані поняття відрізняються за змістом, оскільки описані як "виїзд з місця проживання" та "зміна місця проживання (місця перебування)", що в сукупності викликало у суспільстві плутанину з розумінням суті рішення Генштабу.