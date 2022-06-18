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Зеленський відвідав Миколаїв
У суботу, 18 червня, президент України відвідав місто Миколаїв. У ході робочої поїздки Зеленський провів нараду щодо ситуації в регіоні, де обговорювалася проблема з водопостачанням, ситуація у сільському господарстві та у зоні бойових дій.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу було приділено загрозам із суші та з моря. Не припиняємо роботу заради перемоги", - написав Володимир Зеленський.
Також Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам місцевої влади.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня він нагородив голову Миколаївської ОВ Віталія Кіма. Орденом "За мужність" ІІІ ступеня – Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича. А також звання бригадного генерала отримав полковник Андрій Ігнатов.
Також президент України відвідав лікарню швидкої допомоги у Миколаєві.
"Напередодні професійного свята медичних працівників подякував лікарям за їх непросту та важливу роботу, чуйність та врятовані життя. Ви – героїчні люди з великим та добрим серцем", - заявив він.
Нагадаємо, що у школах Миколаєва з вересня заборонять російську мову.