Зеленський відвідав Миколаїв

У суботу, 18 червня, президент України відвідав місто Миколаїв. У ході робочої поїздки Зеленський провів нараду щодо ситуації в регіоні, де обговорювалася проблема з водопостачанням, ситуація у сільському господарстві та у зоні бойових дій.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу було приділено загрозам із суші та з моря. Не припиняємо роботу заради перемоги", - написав Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам місцевої влади.

Так, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня він нагородив голову Миколаївської ОВ Віталія Кіма. Орденом "За мужність" ІІІ ступеня – Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича. А також звання бригадного генерала отримав полковник Андрій Ігнатов.

Також президент України відвідав лікарню швидкої допомоги у Миколаєві.

"Напередодні професійного свята медичних працівників подякував лікарям за їх непросту та важливу роботу, чуйність та врятовані життя. Ви – героїчні люди з великим та добрим серцем", - заявив він.

Нагадаємо, що у школах Миколаєва з вересня заборонять російську мову.