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Зеленський виступить перед Європарламентом - Офіс президента

зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 березня, виступить перед депутатами Європарламенту. Про це глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив у коментарі "РБК-Україна".

Виступ Зеленського відбуватиметься у відеоформаті. Виступ запланований після 13:00. Точного часу наразі немає. Воно стосуватиметься війни в Україні та вступу держави до Євросоюзу.

Нагадаємо, президенти восьми країн, які є членами Європейського Союзу, зробили офіційну публічну заяву, в якій закликали надати Україні статус країни-кандидата до Євросоюзу.

Згодом Україну підтримала також Румунія.

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство у Європейському Союзі. Він упевнений у реальності таких планів.

У вівторок, 1 березня, заявку України на членство у Європейському Союзі зареєстрували та розпочали процедуру розгляду.

Автор:
Сергій Горєлов