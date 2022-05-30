Зеленський закликав ЄС запровадити ембарго на російську нафту, щоб РФ почала хотіти миру

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз припинити внутрішні суперечки і нарешті ухвалити шостий пакет санкцій проти країни-агресора, включаючи нафтове ембарго. Європа має продемонструвати силу, оскільки лише силу Росія сприймає як аргумент.

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Про це він сказав у відеозверненні у рамках саміту Європейської ради.

"Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську раду, не єдину ЄС, а 27 окремих держав, уламків, які неможливо зібрати разом... Зараз ми бачимо одночасно, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, і як європейська єдність - бажана європейська єдність – може похитнутися”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що з дати схвалення п'ятого пакету санкцій проти Росії пройшло вже 52 дні війни.

"Я не звинувачую нікого з вас, вина за все, що відбувається - на РФ, але, думаю, кожному очевидно, що має бути прогрес у санкціях. Такий прогрес, щоб Росія почала бажати миру", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що ще минулого року Росія створила умови, щоб рекордно зросли ціни на газ, а зараз країна-агресор робить так, щоб усі енергетичні ціни зашкалювали.

Президент сказав, що наслідки війни вже вийшли за межі європейського континенту, зазначивши, що продовольчі проблеми у світі через блокаду чорноморських портів загрожують новою хвилею мігрантів, які шукають кращого життя в Європі – чого Росія свідомо сподівається досягти.

"Росія створює умови для того, щоб європейці протестували не проти агресії та агресора, а власних держав. Проти вас, проти свого керівництва. І якщо це ставка Росії на політичний хаос у ваших країнах – чомусь хтось ще думає, що може захиститися наодинці?", - зазначив Зеленський.

За його словами, Європа має продемонструвати силу, бо тільки силу Росія сприймає як аргумент, а внутрішні чвари лише заохочують Кремль давити більше.

"Чому Росія досі може заробляти мільярди євро на своїх енергоресурсах? Чому банки держави-терориста все ще працюють із Європою та світовою фінансовою системою? Чому на території ЄС все ще активні російські пропагандистські канали, інформаційна зброя РФ? Чому російські держслужбовці, які підтримують війну і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями?... Тільки завдяки більшій єдності можна дати відповідь на все, що робить Росія проти нас – і проти вас", – наголосив Зеленський.

Він заявив також про неприйнятність будь-яких компромісів за рахунок суверенітету та територіальної цілісності України і наголосив, що має бути прогрес у санкціях проти країни-агресора.

"І для нас це дуже потрібно. І нам це дуже допоможе! Такий прогрес, щоб Росія почала шукати мир. І тільки це може бути нашою спільною вимогою. Мир. Жодних компромісів за рахунок нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету не може бути", - наголосив він.

Зеленський додав, що пакет санкцій має включати ембарго на нафту з країни-агресора РФ, "щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України та проти всієї Європи, щоб Європа стала незалежною хоча б від нафтової частини від російської енергетичної зброї".

Нагадаємо, ЄС ніяк не узгодить шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною, яку ця країна розв'язала проти України. Єврокомісія запропонувала поетапне запровадження ембарго на імпорт російської нафти до країн ЄС, оскільки надходження від такої торгівлі є одним із ключових джерел поповнення російського бюджету, що дозволяє країні-агресорові продовжувати війну проти України.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго щодо Росії нині блокує лише Угорщина. Вона готова його підтримати за 18 млрд євро інвестицій.