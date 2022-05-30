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Зеленський закликав ЄС запровадити ембарго на російську нафту, щоб РФ почала хотіти миру

Зеленський закликав ЄС запровадити ембарго на російську нафту, щоб РФ почала хотіти миру

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз припинити внутрішні суперечки і нарешті ухвалити шостий пакет санкцій проти країни-агресора, включаючи нафтове ембарго. Європа має продемонструвати силу, оскільки лише силу Росія сприймає як аргумент.

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Про це він сказав у відеозверненні у рамках саміту Європейської ради.

"Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську раду, не єдину ЄС, а 27 окремих держав, уламків, які неможливо зібрати разом... Зараз ми бачимо одночасно, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, і як європейська єдність - бажана європейська єдність – може похитнутися”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що з дати схвалення п'ятого пакету санкцій проти Росії пройшло вже 52 дні війни.

"Я не звинувачую нікого з вас, вина за все, що відбувається - на РФ, але, думаю, кожному очевидно, що має бути прогрес у санкціях. Такий прогрес, щоб Росія почала бажати миру", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що ще минулого року Росія створила умови, щоб рекордно зросли ціни на газ, а зараз країна-агресор робить так, щоб усі енергетичні ціни зашкалювали.

Президент сказав, що наслідки війни вже вийшли за межі європейського континенту, зазначивши, що продовольчі проблеми у світі через блокаду чорноморських портів загрожують новою хвилею мігрантів, які шукають кращого життя в Європі – чого Росія свідомо сподівається досягти.

"Росія створює умови для того, щоб європейці протестували не проти агресії та агресора, а власних держав. Проти вас, проти свого керівництва. І якщо це ставка Росії на політичний хаос у ваших країнах – чомусь хтось ще думає, що може захиститися наодинці?", - зазначив Зеленський.

За його словами, Європа має продемонструвати силу, бо тільки силу Росія сприймає як аргумент, а внутрішні чвари лише заохочують Кремль давити більше.

"Чому Росія досі може заробляти мільярди євро на своїх енергоресурсах? Чому банки держави-терориста все ще працюють із Європою та світовою фінансовою системою? Чому на території ЄС все ще активні російські пропагандистські канали, інформаційна зброя РФ? Чому російські держслужбовці, які підтримують війну і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями?... Тільки завдяки більшій єдності можна дати відповідь на все, що робить Росія проти нас – і проти вас", – наголосив Зеленський.

Він заявив також про неприйнятність будь-яких компромісів за рахунок суверенітету та територіальної цілісності України і наголосив, що має бути прогрес у санкціях проти країни-агресора.

"І для нас це дуже потрібно. І нам це дуже допоможе! Такий прогрес, щоб Росія почала шукати мир. І тільки це може бути нашою спільною вимогою. Мир. Жодних компромісів за рахунок нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету не може бути", - наголосив він.

Зеленський додав, що пакет санкцій має включати ембарго на нафту з країни-агресора РФ, "щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України та проти всієї Європи, щоб Європа стала незалежною хоча б від нафтової частини від російської енергетичної зброї".

Нагадаємо, ЄС ніяк не узгодить шостий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з війною, яку ця країна розв'язала проти України. Єврокомісія запропонувала поетапне запровадження ембарго на імпорт російської нафти до країн ЄС, оскільки надходження від такої торгівлі є одним із ключових джерел поповнення російського бюджету, що дозволяє країні-агресорові продовжувати війну проти України.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго щодо Росії нині блокує лише Угорщина. Вона готова його  підтримати за 18 млрд євро інвестицій.