Зіткнення Путіна з російськими військовими закінчиться ліквідацією однієї зі сторін, - Піонтковський

У Росії відбувається "чистка" генералів, і конфлікт військових із президентом РФ Володимиром Путіним може стати визначальним для війни між Росією та Україною. Про це російський журналіст Андрій Піонтковський заявив в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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"Чистка генералів почалася. З цим пов'язано, по-перше, призначення генерала Олександра Дворнікова головнокомандувачем російської армії. По-друге, зникнення низки відомих публічних діячів", - зазначив Піонтковський.

Путін також може звинуватити генералів у зраді, але вони спробують запобігти цій ситуації, вважає експерт.

"Одна зі сторін має іншу ліквідувати. Це головний підсумок битви за Донбас. Генерали теж готуються до цієї битви. Основна битва буде не на Донбасі, а в Москві", - сказав він.

Піонтковський припустив, що ці події розгорнуться у першій декаді травня. Вони визначать результат війни.

Раніше з'являлася інформація, що заарештовано 20 штабних генералів Міністерства оборони РФ за "тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів із Росії".

У Федеральній службі безпеки РФ також почалися масові зачистки. За добу 150 співробітників ФСБ звинуватили у витоках інформації та заарештували.