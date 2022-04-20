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ЗСУ не отримували від західних партнерів нові літаки

ЗСУ не отримували від західних партнерів нові літаки

Збройні сили України не одержували від західних партнерів нових літаків. Допомога надійшла у вигляді деталей для ремонту тих, що є.

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Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Офіційно. Україна не отримувала нових літаків від партнерів", – наголошується в повідомленні.

ВС ЗСУ зазначили, що за сприяння уряду США отримали запчастини та комплектуючі для відновлення та ремонту авіапарку, який є в наявності. Це дозволить поставити в дію більше техніки, додали у Повітряних силах.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США та інші західні партнери надали Україні нові літаки.

Нагадаємо також, що в Пентагоні зазначили, що Україна отримає винищувачі та деталі для ремонту своїх літаків, щоб дати відсіч російській армії на новому етапі війни.

Автор:
Ілля Требор