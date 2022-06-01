ЗСУ отримають від США ще більше зброї, а війна завершиться переговорами: Байден написав колонку у NYT про Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що в умовах російсько-української війни, що триває, він хоче чітко визначити цілі США в умовах, що склалися.

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Про них він розповів у своїй колонці The New York Times.

Американський лідер акцентував увагу на тому, що Україна отримуватиме все більше зброї для захисту, і вона буде все більш якісною в плані можливостей. Так, він ухвалив рішення щодо надання Україні сучасних ракетних систем (РСЗВ), які зможуть значно точніше вражати росіян на території України.

"Ми продовжимо постачати Україні сучасне озброєння, у тому числі протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні ракетні комплекси, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси", - сказав Байден, відзначивши, що США паралельно з військовою продовжуватимуть надавати суттєву фінансову підтримку.

Україна отримуватиме стільки допомоги, скільки буде потрібно, при цьому саме українці, як упевнений американський президент, вирішать яким буде формат мирної угоди. Він запевнив, що Білий дім не тиснутиме на владу України з приводу мирної угоди з РФ , і тим більше - не змушуватиме її погодитися на територіальні поступки.

Сполучені Штати продовжуватимуть роботу щодо зміцнення України, при цьому підтримають її зусилля щодо досягнення припинення конфлікту шляхом переговорів. Байден вважає, що війна закінчиться саме дипломатичним шляхом.

Він також вкотре наголосив на своїй позиції щодо того, що США уникатимуть прямої конфронтації з РФ .

"Ми не шукаємо війни між НАТО і Росією. Незважаючи на те, що я не згоден з Путіним і знаходжу його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться домогтися його вигнання в Москві", — підкреслив президент.

Нагадаємо, Вашингтон був стурбований ймовірною ескалацією, якщо Україна використовуватиме РСЗВ для завдання ударів углиб території РФ. Через це США відкладали постачання Україні цього озброєння. Проте невдовзі Байден вирішив передати Україні ракетні системи, які зможуть вражати цілі на відстані понад 64 кілометри, що він підтвердив у колонці.