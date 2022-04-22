ЗСУ знищили командний пункт, де було близько 50 російських старших офіцерів, — Арестович

У Херсонській області українські війська завдали удару по передовому командному пункту армійського рівня. Про це в ефірі "Фейгіна Live" заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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З його слів, на командному пункті було близько 50 російських старших офіцерів.

Арестович вважає такий удар результатом якісної роботи української розвідки.

Він стверджує, що серед ліквідованих мають бути високі армійські чини, можливо, аж до командувача армії.

Нагадаємо, реалізація планів окупантів провести на тимчасово захопленій території Херсонської області так званий "референдум" та мобілізацію призведе до сумних для них наслідків.

Арестович також упевнений, що нелегітимний лідер Білорусі Олександр Лукашенко намагатиметься отримати своєрідні "гарантії" для себе, і домовлятися про них він буде з країнами ЄС та США.