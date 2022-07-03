Через війну понад 800 тис. українців втратили житло

Понад 800 тисяч українців втратили житло через російське вторгнення. Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.

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За словами заступника комітету Верховної Ради з організації державної влади, російські окупанти зруйнували понад 15 млн квадратних метрів житла.

Найбільше пошкоджень житлового фонду у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях. Вже близько 220 тисяч українців залишили заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

Нагадаємо, з 31 травня українці, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Зазначимо, що виплати для внутрішньо переміщених осіб від держави тепер отримуватимуть лише переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або ті, у кого зруйновано житло внаслідок війни.