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Через війну понад 800 тис. українців втратили житло
Понад 800 тисяч українців втратили житло через російське вторгнення. Про це повідомляє Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки.
За словами заступника комітету Верховної Ради з організації державної влади, російські окупанти зруйнували понад 15 млн квадратних метрів житла.
Найбільше пошкоджень житлового фонду у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях. Вже близько 220 тисяч українців залишили заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.
Нагадаємо, з 31 травня українці, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що виплати для внутрішньо переміщених осіб від держави тепер отримуватимуть лише переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або ті, у кого зруйновано житло внаслідок війни.