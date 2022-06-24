Ситуація з орендою заміської нерухомості: скільки коштує зняти котедж у різних областях

Число пропозицій про здачу в оренду заміської нерухомості у відносно безпечних областях України з 1 травня по 20 червня зросло в 2,5 рази щодо аналогічного періоду минулого року до 10,5 тисячі, свідчать дані "OLX Нерухомість".

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Зокрема, більше половини таких було у Київській області, де їхня кількість зросла на 88% до 5,5 тисячі. Далі з великим відривом іде Дніпропетровська (989 оголошень на цьому сайті), Львівська (846), Закарпатська (705) та Одеська (495) області.

Серед загальної кількості оголошень 69% становлять пропозиції орендувати цілий будинок. Значно менше пропонують котеджі (11%), частину будинку (9%) та дачі (6%). При цьому майже не знайти серед пропозицій дуплексів (1%), клубних будинків (1%) та таунхаусів (3%).

Київська область є лідером серед усіх типів нерухомості, проте пропозиції котеджів також відносно поширені в Івано-Франківській та Львівській областях, а дачі – у Дніпропетровській області.

При цьому серед самих орендарів найбільший попит мають клубні будинки – в середньому 28 відгуків на оголошення. Також серед лідерів уподобань українців, за даними "OLX Нерухомість", категорія "будинок/частина будинку та дача" у Дніпропетровській (в середньому 41 відгук) та Полтавській областях (в середньому 44 відгуку).

Найдорожчими сегментами будинків в Україні є котеджі та дуплекси (будинки на дві родини). У Київській області ціна котеджів може досягати 40,5 тисяч гривень на місяць, а найвища вартість дуплексу була зафіксована у Львівській області – 34,7 тисячі гривень.

Таунхаус можна знайти в середньому за 18-20 тисяч гривень, проте на Дніпропетровщині за такий тип житла просять аж 43 тисячі гривень.

Вартість оренди частини будинку у різних областях України, за винятком Закарпаття, не перевищує 4-5,5 тисячі гривень на місяць. Загалом, порівняно з минулим роком, вартість оренди поблизу великих міст, а також в актуальних нині західних регіонах зросла.

Виняток становлять будинки на Київщині, які подешевшали майже на 40% порівняно з травнем-червнем 2021 року. Водночас таке житло у столичному регіоні все ще залишається найдорожчим по Україні.

Також немало доведеться заплатити за будинок на заході країни. А ось жити неподалік моря на Одещині буде відносно недорого і обійдеться в 2-3 рази дешевше, ніж на Закарпатті, зазначають в OLX.

При цьому зараз достатньо і варіантів орендувати заміський будинок на березі водоймища (нині є 116 оголошень), біля озера або біля лісу (по 109 оголошень). Також багато варіантів орендувати житло з басейном (244 оголошення).

Джерело фото: ua.depositphotos.com