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У Кабміні чітко порахували, скільки збитків завдала РФ
На сьогоднішній день армія РФ завдала Україні прямих збитків на $95,5 млрд, повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. За його словами, вже зруйновано понад 1,2 тис. будівель житлового фонду.
Загалом збитки він розділив так:
- 39% – ступінь руйнації житлового фонду;
- 33% – інфраструктура;
- 8% – об'єктів промисловості;
- 5% – об'єктів аграрного сектора;
- 4% – освіти;
- 2% – охорони здоров'я.
Нагадаємо, що ще в середині травня схожі цифри наводили і в команді KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) в рамках проекту "Росія заплатить".
Згідно з їхніми даними, станом на 10 травня загальна сума прямого задокументованого збитку інфраструктури України від дій російських військ становила понад $94,3 млрд, або майже 2,8 трлн гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За тиждень до публікації цих даних прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли майже на $2,4 млрд. У цих розрахунках найбільше зростання збитків склало якраз збільшення кількості пошкоджених та зруйнованих житлових будинків.
Втім, на початок червня в KSE Institute надали більш свіжу оцінку і навели об’єм збитків у $103,9 млрд, або 3 трлн грн.