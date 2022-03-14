В Україні формують реєстр новобудов під розміщення евакуйованих

Конфедерація будівельників України почала формувати реєстр новобудов у центральних та західних областях країни для того, щоби викупити їх під розміщення евакуйованих, повідомив президент організації Лев Парцхаладзе. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

За його словами, зараз опитують девелоперів та забудовників у центральних та західних областях.

"У тісній співпраці з Мінрегіоном, Мінінтеграції та іншими профільними державними інститутами терміново формуємо реєстр вільного для викупу житла під потреби розміщення евакуйованого населення з територій активних бойових дій", — сказав Парцхаладзе.

Він зазначив, що розглядаються проєкти у Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Парцхаладзе наголосив, що цікавлять не лише добудовані та введені в експлуатацію об'єкти, але й ті, що мають готовність від 50%. Інформацію надають за посиланням: https://forms.gle/8xEVebhKTwWyxCSH7

Для вирішення житлових потреб евакуйованих передбачено також зведення мобільних будівель.

"За нашими оцінками, вже необхідно під потреби евакуйованих близько 2 млн кв. м. По мобільних будинках вже є низка компаній, які готові підключитися до програми — від розробки проєкту та будматеріалів до логістики та збирання", —заявив Парцхаладзе.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила сайт з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути. А альтернативні маршрути евакуації, щоб уникнути пробок на основних трасах України, запропонувало водіям приватного транспорту Міністерство інфраструктури.