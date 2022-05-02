В Україні відновили купівлю-продаж нерухомості, але нотаріуси для угод підходять не всі

Міністерство юстиції України дозволило угоди з купівлі-продажу вторинної нерухомості, але в умовах військового стану та протягом одного місяця з дня його скасування не можна купувати та продавати за довіреністю, а для угод потрібні певні нотаріуси.

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Кабінет міністрів України прийняв постанову №480, якою передбачено, що в умовах військового стану та протягом одного місяця з дня його скасування можна вчиняти нотаріальні дії з нерухомістю. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Для оформлення угод діятимуть певні обмеження.

Вчиняти нотаріальні дії з нерухомістю зможуть лише нотаріуси зі списку Мін'юсту. Крім того, протягом цього часу не можна передавати нерухомість як вклад до статутного капіталу юридичної особи, отримувати її у зв'язку з виходом зі складу учасників та вчиняти дії з нею за довіреністю від імені фізичних осіб.

Нотаріальне засвідчене договору купівлі-продажу можна оформити у межах області, де нерухомість розташована. Виняток — нерухомість у Києві та Київській області. Для неї потрібні лише ті нотаріуси, які зареєстровані у Києві та Київській області або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – однієї зі сторін відповідного договору.

Також повідомляється, що повторно відчужувати житло можна буде лише через місяць після придбання чи пізніше.

Нагадаємо, що з початку війни в Україні Міністерство юстиції України тимчасово призупинило роботу деяких державних реєстрів, що унеможливлено операції з купівлі та продажу нерухомості.