Прямі збитки українських рітейлерів за два місяці війни перевищили 50 мільярдів гривень - дослідження

Загальний обсяг прямих збитків українських торговельних мереж внаслідок воєнних дій з 24 лютого до 23 квітня оцінюється щонайменше у 50,7 мільярди гривень, без урахування втраченої вигоди.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного у травні Асоціацією рітейлерів України та Українською радою торгових центрів. В перерахунку на 1 квадратний метр ушкоджених торгових точок це 30 475 гривень, або 17,4 мільйона гривень в середньому на один пошкоджений магазин.

За даними дослідження, 41% збитків припадає на ушкодження будівель, приміщень магазинів, інженерних мереж, оздоблення тощо. Збитки по товарних залишках у магазинах (оцінка за закупівельною ціною) та втрати обладнання склали по 17%, втрати товару на складах – 14%, збитки складським, виробничим, офісним будівлям/приміщенням та обладнанню в них (які знаходились у власності компаній) склали 9%, а ще 2% становлять інші збитки.

До підрахунку потрапили 295 торговельних роздрібних компаній - це як великі мережі, так і малі підприємці. Але вказана загальна цифра втрат стосується лише мережевих рітейлерів.

Ці 295 компанії представлені 28549 магазинами та торговельною площею 15,4 мільйони квадратних метрів. Зокрема, в дослідженні представлені малі мережі, де працює від 3 до 20 торгових точок (таких 43%), середні компанії (21-50 точок, таких 25%) та великі мережі, де працює понад 50 об'єктів (таких 32%).

"50,7 мільярди – це далеко не всі прямі збитки, яких зазнав український рітейл. На цьому етапі ми порахували тільки найбільші та найактивніші мережеві компанії. Багато малих регіональних мереж, не мережеві підприємства, торгові точки на ринках залишаються не пораховані. Тому реальна цифра прямих збитків буде набагато більшою", - каже голова УРТЦ Максим Гаврюшин.

Крім того, ще не підраховувалися загальні втрати рітейлу, куди мають увійти недоотримані за три місяці війни прибутки з урахуванням їх постійного росту. На думку Гаврюшина, в підсумку сума може бути в три-чотири рази більшою.

У розрізі товарних груп найбільше постраждали продовольчі мережі – 60% від збитків по галузі. На другому місці – fashion-рітейлери, втрати яких склали 11% втрат галузі торгівлі. До трійки найбільш постраждалих галузей входять й продавці електроніки та побутової техніки – на них прийшлося 7% ззбитків.

За даними дослідження, станом на 23 лютого в середньому на одну мережеву компанію працювало 96 торгових точок, середній розмір торгової точки становив 540 квадратних метрів.

Через два місяці від початку бойових дій продовжило працювати 70% торгових точок від довоєнної кількості на 74% площ довоєнного періоду, тобто 20060 магазинів загальною площею 11,4 мільйона квадратних метрів.

Протягом двох місяців військових дій істотних збитків було завдано 2910 торговим точкам площею 1,6 мільйона квадратних метрів (10% торгових точок від довоєнної кількості та 11% від площі), а 30% торгових точок залишалися закритими через два місяці після початку війни.