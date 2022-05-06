SPAR відкрив перший магазин під час війни в Україні

Нідерландська міжнародна мережа супермаркетів SPAR відкрила перший магазин в Україні з початку повномасштабної війни. Новий супермаркет почав працювати в селі Великий Кучурів Чернівецькій області.

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Про це повідомила пресслужба компанії в Facebook.

Працює новий магазин за системою франчайзингу. В компанії зазначають, що своїм прикладом мотивують інших продовжувати інвестувати в Україну навіть під час війни.

"У нових магазинах SPAR діє програма лояльності DRUZI, що дозволяє покупцям відслідковувати накопичені та витрачені бонуси й економити на наступних покупках, бачити історію покупок та отримувати персональні пропозиції", — додали в пресслужбі мережі.

Тепер в Україні є 267 супермаркетів SPAR, але працює 243. Повністю або частково зруйновані шість торговельних точок – у Ірпені та Ворзелі Київська область і Харкові.

Зазначимо, що український рітейл поступово скорочує кількість закритих торгових точок.

За результатами опитування, проведеного Асоціацією рітейлерів України, стало відомо, що рітейл поступово відновлює роботу торгових точок. Так, на 56-й день бойових дій було закрито з різних причин лише 23% торгових об'єктів чи магазинів.