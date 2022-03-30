30 березня планується відкрити три гуманітарні коридори, — Верещук

В Україні на середу, 30 березня, погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, на 30 березня узгоджено 3 гуманітарні коридори:

- для евакуації маріупольців та доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянська;

- для доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей із міста Мелітополь;

- для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

"Ми вимагаємо від окупаційних військ дотримуватися взятих на себе зобов'язань та пропустити гуманітарні колони через блокпости", — наголосила міністр.

Верещук повідомила, що сформовані колони автобусів та вантажівок із гуманітарною допомогою вже виїхали із Запоріжжя.

"На зворотному шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті", — повідомила Верещук.

Також вона зазначила, що вчора на переговорах у Стамбулі російській делегації було передано пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.

Сьогодні продовжиться робота щодо отримання погодження цих гуманітарних коридорів.