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30 березня планується відкрити три гуманітарні коридори, — Верещук
В Україні на середу, 30 березня, погоджено роботу трьох гуманітарних коридорів.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Так, на 30 березня узгоджено 3 гуманітарні коридори:
- для евакуації маріупольців та доставки гуманітарної допомоги до міста Бердянська;Підписуйтеся на наш YouTube канал
- для доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей із міста Мелітополь;
- для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.
"Ми вимагаємо від окупаційних військ дотримуватися взятих на себе зобов'язань та пропустити гуманітарні колони через блокпости", — наголосила міністр.
Верещук повідомила, що сформовані колони автобусів та вантажівок із гуманітарною допомогою вже виїхали із Запоріжжя.
"На зворотному шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська та Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті", — повідомила Верещук.
Також вона зазначила, що вчора на переговорах у Стамбулі російській делегації було передано пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів у Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях.
Сьогодні продовжиться робота щодо отримання погодження цих гуманітарних коридорів.