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35 тисяч доларів отримають найкращі проекти з підвищення обороноздатності України
"Укроборонпром" оголосив про прийом заявок у програмі, яка допоможе посилити Збройні сили України та дати поштовх до розвитку інноваційних технологій у галузях оборони та інфраструктурного відновлення.
Про це повідомила прес-служба Державного концерну "Укроборонпром".
Як йдеться у повідомленні, Державний концерн "Укроборонпром" та Український фонд стартапів (USF) спільно з Урядом України реалізують програму грантової підтримки проектів подвійного призначення, які сприятимуть підвищенню обороноздатності нашої держави та її швидкому повоєнному відновленню.
Сума гранту становить до $35 000. Йдеться насамперед про індустрію оборони, інфраструктурне відновлення, кібербезпеку тощо.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі йде прийом заявок на участь у програмі, а також набір експертів для їх оцінки у галузях оборони та інфраструктурного відновлення.
Тим, хто має досвід роботи у зазначених індустріях та шукає можливості для втілення своїх ідей, пропонується приєднатися до цієї програми.
Заявки від учасників приймаються на постійній основі за посиланням.
Потрапити ж до команди експертів можна, заповнивши анкету на сайті.