- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
4 квітня спробують евакуювати людей з Маріуполя та Луганщини
4 квітня продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. Заплановано гуманітарні коридори з Маріуполя у Запоріжжя на власному автомобілі, а також із низки міст Луганської області.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Сьогодні працюватиме гумкоридор Маріуполь — Запоріжжя для приватного транспорту.
15 автобусів для евакуації українців уже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Делегація Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом із 7 автобусами.
Також триває евакуація людей з міст Сєверодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та с. Нижнє Луганської області.
За словами Верещук, окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині.