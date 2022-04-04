4 квітня спробують евакуювати людей з Маріуполя та Луганщини

4 квітня продовжиться евакуація мирних жителів із зон бойових дій. Заплановано гуманітарні коридори з Маріуполя у Запоріжжя на власному автомобілі, а також із низки міст Луганської області.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Сьогодні працюватиме гумкоридор Маріуполь — Запоріжжя для приватного транспорту.

15 автобусів для евакуації українців уже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя.

Делегація Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом із 7 автобусами.

Також триває евакуація людей з міст Сєверодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та с. Нижнє Луганської області.

За словами Верещук, окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині.