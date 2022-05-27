53% українців сьогодні не працюють, з них 60% - молодь до 35 років

Також багато молодих хлопців та дівчат зараз воюють на фронті за незалежність України. Серед них є чимало загиблих та поранених.

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Йдеться про демографічну ситуацію, міграцію за кордон, відсутність роботи. 53% українців сьогодні не працюють, з них 60% - саме молодь до 35 років. Про це повідомив заступник голови Комітету з питань молоді та спорту Василь Мокан.

За приблизними підрахунками, які надає профільне Міністерство молоді та спорту, 40% молоді в Україні безпосередньо постраждали внаслідок військової агресії рф:

Понад 2 мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами. Ще близько 2 мільйонів виїхали за межі країни.



Ворогом знищується молодіжна інфраструктура. До повномасштабного вторгнення Росії на території України функціонувало понад 300 молодіжних центрів та просторів. Зараз працюють лише 93, всі вони перепрофільовані на гуманітарні хаби або функціонують як центри волонтерської допомоги. Зруйновані, пошкоджені чи знаходяться на тимчасово окупованих територіях 18 молодіжних центрів.

"Одним із викликів, який постане перед нашою державою, і над вирішенням якого вже зараз ведеться активна робота, - як нам повертати молодь з-за кордону, як після перемоги над ворогом мотивувати її жити, працювати та створювати сім'ї саме в Україні", - зазначив Василь Мокан.

Також багато молодих хлопців та дівчат зараз воюють на фронті за незалежність України. Серед них є чимало загиблих та поранених. Це відчутний удар по генофонду нашого народу.

Нагадаємо, що від дій російських військ постраждали майже 700 дітей. Із них 240 загинули.