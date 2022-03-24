AdTech-startup започаткувала ініціативу допомоги українським ЗМІ

Команда PRNEWS.IO виступила з ініціативою на підтримку українських ЗМІ. Платформа пропонує бізнесу купувати публікації в українських медіа за допомогою каталогу. Щоб підтримати роботу редакцій під час війни, сервіс відмовився від комісії для власників українських сайтів.

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Попри обстріли, ЗМІ України продовжують роботу на інформаційному фронті, публікують об'єктивні новини, фото-, аудіо- та відеодокази агресії Росії проти українського народу. Вони регулярно піддаються атакам хакерів, вносяться до списків ворогів та обмежуються в онлайн-доступі.

Дохід більшості незалежних ЗМІ до війни безпосередньо залежав від реклами. За даними PRNEWS.IO, з 24 лютого її обсяг скоротився на 90-100%. Редакції звертаються до представників медіа та бізнесів інших країн із проханням підтримати роботу журналістів. Однак, можливість прийняти гроші з-за кордону мають далеко не всі.

“Важливість роботи наших журналістів та редакцій, а також їх сміливість важко переоцінити. Залишаючись на території України, працюючи під обстрілами та з бомбосховищ, вони ризикують життям, готуючи та публікуючи об'єктивні новини про те, що відбувається у нашій країні.

Тому наша команда пропонує вітчизняним та закордонним компаніям купувати рекламні публікації в українських медіа. Купуючи рекламу, ви допоможете голосу українських журналістів зміцніти та розповідати всьому світу про події в Україні”, — закликає Олександр Сторожук, член правління PRNEWS.IO.

Перевагою платформи є унікальна фінансова логістика. Завдяки їй сервіс має можливість приймати платежі з будь-якої точки світу та оперативно виплачувати їх ЗМІ.

Аби приєднатися до ініціативи PRNEWS.IO щодо підтримки українських медіа, які залишилися без джерел фінансування, достатньо:

вибрати у каталозі видання, яке ви хочете підтримати;

натиснути кнопку "До сплати" праворуч і зробити оплату;

у формі замовлення написати слова підтримки та надіслати замовлення.

Кошти будуть нараховані та доступні до виплати негайно.

Взагалі до PRNEWS.IO підключено понад 5 тис. новинних сайтів, що належать українським видавцям.

Про компанію PRNEWS

PRNEWS.IO — це східноєвропейський стартап, що базується на місії використання великих даних для передбачуваної комунікації бренду з людьми через історії у ЗМІ. PRNEWS.IO збирає інформацію про гіперлокальні онлайн-газети та нішеві онлайн-видання. Загалом до платформи підключено 61 000 ЗМІ із 142 країн. З початку 2021 року платформу PRNEWS.IO відвідало понад 1,5 мільйона людей.

PRNEWS працює в Естонії та має офіс розвитку в Україні. Компанія також є постачальником послуг естонської програми цифрового громадянства – e-Residency.