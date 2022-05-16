Більше половини українців не збираються залишати вдома, навіть у разі ескалації, — KSE

Майже третина українців віком від 18 до 60 років змінили своє місце проживання через війну.

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Про це свідчить спільне опитування Київської школи економіки та Gradus Research.

"Залишати свій будинок у такий час — неправильно, неприйнятно, така думка вийшла на перше місце серед причин залишатися у місці постійного проживання, але в країні загалом озвучили 38% респондентів. На другому – небажання залишати близьких людей (35%). І навіть у разі загострення ситуації більше половини заявило про намір залишатися на місці", - наголошується у дослідженні.

При цьому відсутність грошей для переїзду, вікові та фізичні обмеження, особиста безпека та невпевненість у здатності адаптуватися на новому місці — все це йде позаду, на відстані не менше 10%. Тільки 8% заявили, що хотіли б при ескалації виїхати, але не мають змоги. Усе це ознаки зрілого, сильного суспільства.

"Українці переживають абсолютно безпрецедентний досвід, стають прикладом стійкості та хоробрості для всього світу. Адаптуються та трансформують себе та інших. Зараз серед молодих людей, 18-24 років, рівень суб'єктивного стресу найвищий серед усіх категорій. KSE вже зібрала найкращі університети світу – Harvard, Oxford - щоб створити можливості для талановитої молоді продовжити навчання офлайн та онлайн та повертатися в Україну впевненими професіоналами", - зазначає президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов.

Нагадаємо, через напад РФ на Україну майже 14 млн. українців були змушені покинути свої будинки, з яких 8 млн. є внутрішньопереміщеними особами, повідомила помічник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя.