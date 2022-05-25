“Центр Продовольчого захисту” започатковує новий формат благодійної кухні

Благодійний Фонд “Центр Продовольчого захисту” зробив дуже цікавий і новий формат благодійної кухні у форматі “їжа за донат”. Перший заклад має назву “Млинці за донат”.

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Про це повідомляє пресслужба благодійної організації.

Кожна нужденна людина може відвідати щоденно даний заклад і отримати 1 смачний поживний млинець з ситною начинкою.

Млинець виробляється на молоці, містить шинку, чи інший м’ясний продукт + твердий або домашній сир. Калорійність такого продукту складає близько 350-450 калорій, що дорівнює майже третині енергетичного раціону дорослої людини в похилому віці та майже чверті - для звичайної дорослої людини.

"З точки зору фінансової переваги ми можемо надавати “швидку харчову допомогу” за майже вдвічі менший бюджет. Як приклад - останні 7 днів, які треба було профінансувати на 725 900 гривень за попередньою схемою. Зараз це можливо зробити всього за 427 000 гривень. В рамках такого бюджету ми можемо годувати щоденно 1220 людей, давати столиці понад 20 нових робочих місць і нові надходження до бюджету у вигляді прямих і непрямих податків", - зазначають в організаціїї.

Частина коштів вже профінансована у грошовому і натуральному вигляді донорами і партнерами, але сьогодні організація має дефіцит приблизно 90 000 грн. на тиждень.

"Звертаємось до вас із проханням надати нам можливість нагодувати людей, які мають особливо гостру потребу в нашої допомозі. В останні 7 днів ми перебуваємо в дефіциті майже 72%. Це пов’язано, насамперед, значним зниженням темпу допомоги саме для київського регіону - вся увага зараз прикута до Сходу України, але продовольча криза в столиці зростає. Дуже багато людей залишились без роботи. Вони повернулись до міста в пошуках роботи та доходу, але тривалий час нічого знайти не можуть і вимушені звернутися до волонтерських центрів. Крім того, в Києві зараз перебуває значна більшість переселенців з інших регіонів", - зазначають в організації.

Благодійний Фонд “Центр Продовольчого Захисту” створений з першого дня російсько-української війни, як волонтерська організація на базі виробничих потужностей Mister Pelmen™.

Основною метою організації є забезпечення гарячим харчуванням громадян України, які опинились в скрутному становищі та не мають фізичної можливості самостійно отримати допомогу в містах її надання.

За весь час кухнями-партнерами “Центру Продовольчого Захисту” було вироблено 480 690 обідів (+5% можливої кореляції) при загальної потребі 538 260. Тобто, дефіцит склав до 11%.

За весь час донорами-партнерами “Центру Продовольчого Захисту” було профінансовано (грошима, або в натуральному вигляді, продуктами харчування) 26 983 050 гривень (+5% можливої кореляції) при загальної потребі 30 346 150. Тобто, дефіцит склав майже 3,5 млн. гривень, або в середньому 300 000 грн. на тиждень.

Нестача фінансування особливо відчувається зараз, коли кількість нужденних в Києві та області продовжує зростати.

Контактний номер керівника – Олександр Кравченко +38 0681188131