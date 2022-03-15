Через вторгнення Росії 19% українців залишили свої будинки — опитування

Після повномасштабного вторгнення військ РФ життя у 88% змінилося "корінним" або "сильним" чином, а 19% громадян залишили свої будинки. Про це свідчать результати другої хвилі опитування українців під час військових дій, опублікованих у прес-релізі Gradus Research.

Зміна життєвого устрою відбулася переважної більшості українців.



З тих, хто залишив свій будинок, переїхали до населеного пункту в межах своєї області — 29%, до іншої області країни — 46% або за кордон — 21%.

Про намір повернутися на колишнє місце проживання за першої ж нагоди повідомило 74% респондентів.

Продовжує погіршуватися ставлення українців до Росії станом на 1 березня 81% опитаних визначили його як негативне, а на 8 березня — 88%.

Це дані національного опитування дослідницької компанії Gradus Research, проведеного 8 березня (опитано 1743 власників смартфонів 18-60 років, що проживають у містах з населенням понад 50 тисяч осіб). За тиждень до цього показник становив 72%.

"Рухи такого масштабу Європа не переживала з часів Другої світової. Війна йде зі Сходу, і громадянські їдуть на Захід у пошуках безпеки. Дедалі більше українців перетинає західний кордон країни — і я відчуваю величезну повагу до наших європейських сусідів, які невпинно надають допомогу жінкам, дітям, старим людям. І в цьому переосмисленні своєї країни, її гідності, її сили ми бачимо бажання більшості тих, хто зараз покинув свої будинки, повернутися після закінчення війни", — заявила засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

Нагадаємо, 31% українців вважає реальним шляхом завершити війну з Росією відмовитися від переговорів та воювати до звільнення всіх територій.

При цьому 88% людей вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, а 80% українців готові захищати країну зі зброєю.