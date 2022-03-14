Доставка проводиться по всіх областях: в "Укрпошті" розповіли про виплату пенсій

"Укрпошта" виплатила 52% пенсій (5,5 млрд грн) станом на 13 березня. Доставка проводиться по всіх областях України, навіть там, де ведуться бойові дії.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Найвищий показник виплат у Кіровоградській (89,33%), Донецькій (85,35%), Рівненській (77,82%), Черкаській (76,44%), Хмельницькій (75,39%) та Вінницькій (73,41) %) областях.

В областях, де продовжуються активні бойові дії, доставка пенсій ускладнюється, проте за першої нагоди провадиться виплата.

Так, на Миколаївщині, незважаючи на щоденні обстріли, вже виплачено 45,04% пенсій. У Харківській, Херсонській та Сумській областях поки що виплачено 19,76%, 14,33% та 12,3% відповідно. Проте щойно будуть сформовані зелені коридори до міст, тимчасово окупованих РФ, "Укрпошта" одразу доставить виплати.

"Сьогодні пошта доставляє не лише посилки та виплати, ми доставляємо надію на те, що мирне довоєнне життя є, і воно обов'язково повернеться. Особливо це помітно в регіонах, де ситуація справді важка: люди там щиро дивуються з того, що в такий час "Укрпошта " працює. Так, є міста та села, до яких ми поки що не можемо доїхати. Але ми спільно з урядом та обласними адміністраціями працюємо над цим. Якими б складними не були умови, я вірю, що в березні ми також доставимо всі пенсії, як робили це у січні, лютому і як робитимемо надалі", — заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Укрпошта" нагадує, що доставляє виплати також тимчасово переміщеним особам усередині України. На цей час до "Укрпошти" надійшло 11,3 тисячі звернень на переадресацію.

Нагадаємо, ті, хто виїхав з місця фактичного проживання, можуть отримати свої виплати, зателефонувавши спочатку до контакт-центру "Укрпошти" за номером 0 800 300 545, натиснувши кнопку "2" (розділ "Пенсії, соціальні виплати та субсидії"). Усі дзвінки безкоштовні.

Також можна дзвонити до Пенсійного фонду за номерами телефонів, зазначеним для відповідного регіону на його сторінці у Facebook.

Потрібно буде повідомити про необхідність отримання пенсії або допомоги за іншою адресою та повідомити прізвище, ім'я та по батькові одержувача, адресу отримання до березня 2022 року, серію та номер паспорта, номер телефону одержувача, спосіб отримання виплати (на відділення або на домашню адресу), а також нова адреса доставки (індекс відділення "Укрпошти" або адреса тимчасового проживання).